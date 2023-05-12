SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL APATMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil cadde üzerindeki apartmanın boşluğuna düştü. Hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Fatih Mahallesi Kılıçarslan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Sümeyye Yabar yönetimindeki 34 BRA 562 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 katlı bir apartmanın boşluğuna düştü. Hafif yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Sümeyye Yabar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikte apartman boşluğuna düşen otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada apartman ve otomobilde hasar oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Binada oturan Mustafa Bayrak "Evde oturuyorduk. Bir ses geldi. Bir şey olduğunu anladım. Araba bir yere uçtu. Evin arkasında olduğu için bir şey göremedim. Diğer çocuklar bağırınca dışarı çıktım. Bir bayan kardeşimiz. Şükür bir şeyi yok. Ambulansı aradık geldiler. Yaralıyı alıp götürdüler" dedi.