Üye Girişi
Haberi Paylaş
SANCAKTEPE'DE OTOBÜSE YOL VERMEYEN OTOMOBİL, KAZAYA NEDEN OLDU

SANCAKTEPE'DE OTOBÜSE YOL VERMEYEN OTOMOBİL, KAZAYA NEDEN OLDU

Güncel Haberler

SANCAKTEPE TEM Otoyolu'nda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse yol vermek istemeyen otomobil sürücüsü kazaya neden oldu.

SANCAKTEPE Tem Otoyolu'nda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse yol vermek istemeyen otomobil sürücüsü kazaya neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Samandıra mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsü, sol şeritte ilerleyen şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse yol vermek istemedi. Otomobil sürücüsü uzun süre otobüsün önünde yavaşlayarak ilerledi. Trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü bir süre sonra kazaya neden oldu. Otobüs içindeki yolcular panik yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

-Otomobilin otobüsün önünde yavaşlaması

-Otobüsün otomobile çarpması

-Otobüs ve otomobilin emniyet şeridine geçmesi


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Samandıra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title