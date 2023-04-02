SANCAKTEPE'DE OTOBÜSE YOL VERMEYEN OTOMOBİL, KAZAYA NEDEN OLDU

SANCAKTEPE TEM Otoyolu'nda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse yol vermek istemeyen otomobil sürücüsü kazaya neden oldu.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Samandıra mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otomobil sürücüsü, sol şeritte ilerleyen şehirlerarası yolcu taşıyan otobüse yol vermek istemedi. Otomobil sürücüsü uzun süre otobüsün önünde yavaşlayarak ilerledi. Trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü bir süre sonra kazaya neden oldu. Otobüs içindeki yolcular panik yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

-Otomobilin otobüsün önünde yavaşlaması