Son dakika! SANCAKTEPE'DE MOTOKURYEYLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI KAMERADA Son dakika haberi: SANCAKTEPE'de otomobiliyle seyir halindeki sürücü, sokağa döndüğü sırada yolun karşısından gelen motosikletli kuryeyle çarpıştı. SANCAKTEPE'de otomobiliyle seyir halindeki sürücü, sokağa döndüğü sırada yolun karşısından gelen motosikletli kuryeyle çarpıştı. Kuryenin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Adnan Kahveci Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen sürücü dün saat 12.00 sıralarında, bir sokağa girmek için manevra yaptı. Aynı anlarda karşı yönden gelen motosikletli kuryeyle çarpıştı. Kazanın etkisiyle kurye motosikletten düştü. Yaralanan kuryenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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