Sancaktepe'de mobilya fabrikasında yangın

Sancaktepe'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sancaktepe'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Osmangazi Mahallesi Uzunlar Sokak'taki mobilya üretimi yapılan 3 katlı fabrikanın üst katında yer alan sünger deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için başlattığı çalışmalar sürüyor.