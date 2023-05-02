Sancaktepe'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Sancaktepe'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sancaktepe'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmangazi Mahallesi Sevil Caddesi'nde mobilya üretilen 3 katlı fabrikanın üst katındaki sünger deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.