Sancaktepe'de Mobilya Atölyesinde Yangın

Yangın, saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Osmangazi Mahallesi, Uzunlar Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Atölyede bulunan kumaş ve süngerlerin bulunduğu bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.

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