Sancaktepe'de Miras Kavgası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Sancaktepe'de akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan kargaşada yaralanan 5 kişi arasında bulunan Fırat Hışır, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Sancaktepe'de akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan kavga sonucu yaralanan 5 kişi arasında yer alan Fırat Hışır hastanede hayatını kaybetti.
Kemal Türkler Mahallesi'nde 24 Eylül'de akrabalar arasında miras meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen şüpheliler V.H, Y.H, E.H, A.H, E.H, T.H. ile R.H'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, E.H, T.H. ve R.H. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kavgada ağır yaralanan Fırat Hışır, hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.