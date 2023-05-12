SANCAKTEPE'DE METRO İNŞAATINDA ISLAK BETONUN ALTINDA KALAN ÇALIŞAN HASTANEYE KALDIRILDI

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ İSTANBUL, (DHA)- SANCAKTEPE'de metro inşaatındaki çalışma sırasında beton hortumunun patlaması sonucu ıslak beton 27 yaşındaki Erkan Yanık'ın üzerine döküldü. Yaralanan çalışan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'ndeki Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattı, Abdurrahmangazi istasyonu şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre beton hortumunun patlaması sonucu ıslak beton, 27 yaşındaki şantiye çalışanı Erkan Yanık'ın üzerine döküldü. Yaklaşık 20 metre derinlikte bulunan Yanık, diğer çalışanlar tarafından sepet yardımıyla kurtarılırken ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Erkan Yanık ambulansla hastaneye kaldırıldı.