SANCAKTEPE'DE MARKETTE MÜŞTERİNİN CEBİNDEN TELEFONUNU ÇALDI - Haberler

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SANCAKTEPE'DE MARKETTE MÜŞTERİNİN CEBİNDEN TELEFONUNU ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SANCAKTEPE'DE MARKETTE MÜŞTERİNİN CEBİNDEN TELEFONUNU ÇALDIMurat KORKMAZ İSTANBUL, (DHA)- SANCAKTEPE'de markette alışveriş yapan kadının cebinden telefonu, arkasından yanaşan kişi tarafından çalındı.

SANCAKTEPE'DE MARKETTE MÜŞTERİNİN CEBİNDEN TELEFONUNU ÇALDI

Murat KORKMAZ İSTANBUL, (DHA)- SANCAKTEPE'de markette alışveriş yapan kadının cebinden telefonu, arkasından yanaşan kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçen pazar saat 15.45 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Markette alışveriş yapan kadının, arkasından yanaşan şüpheli montunun cebindeki telefonu çaldı. Şüpheli, buradan kaçtı. Cep telefonunun çalınma anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

SANCAKTEPE'DE MARKETTE MÜŞTERİNİN CEBİNDEN TELEFONUNU ÇALDI

SANCAKTEPE'DE MARKETTE MÜŞTERİNİN CEBİNDEN TELEFONUNU ÇALDI

SANCAKTEPE'DE MARKETTE MÜŞTERİNİN CEBİNDEN TELEFONUNU ÇALDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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