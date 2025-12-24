Haberler

Sancaktepe'de iş yerini kurşunlayan şüphelilerin olayı cep telefonuyla kaydettiği belirlendi

Güncelleme:
İstanbul Sancaktepe'de bir emlakçı iş yerinin kurşunlanmasının ardından yapılan operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Kurşunlama anını cep telefonuyla kaydeden şüpheli adli işlem sonrası tutuklandı, yabancı uyruklu diğer şüpheli ise sınır dışı edildi.

İstanbul Sancaktepe'de bir iş yerini kurşunlayan şüphelilerin, olayı cep telefonu kamerasıyla kaydettiği tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 10 Kasım'da Abdurrahmangazi Mahallesi'nde emlakçı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin gece saatlerinde kurşunlanmasına ilişkin ihbarın ardından başlattığı çalışmaları sürdürdü.

Ekipler, adres ve kimlik bilgileri belirlenen 2 şüpheliyi, 12 Aralık'ta Avcılar ve Arnavutköy'de yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Şüphelilerden 18 yaşından küçük Y.Y. (16) Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yabancı uyruklu şüpheli M.A.Y.A. (31) ise emniyette ifadesinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

6 kurşun isabet eden iş yerinin önüne gelen 2 şüpheliden birinin ateş ettiği, diğerinin ise cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptığı tespit edildi.

Söz konusu şüphelinin cep telefonunun incelemesiyle ulaşılan görüntü kaydı, suç delili olarak soruşturma dosyasına eklendi.???????

