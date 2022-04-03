SANCAKTEPE'DE KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN - Haberler

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SANCAKTEPE'DE KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SANCAKTEPE'de kumar oynatıldığı belirlenen kıraathaneye baskın yapıldı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de kumar oynatıldığı belirlenen kıraathaneye baskın yapıldı. Kıraathane sahibi hakkında adli işlem başlatılarak, kumar oynayan 6 kişiye toplam 10 bin 914 lira para cezası verildi.

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesi'nde bulunan kıraathanede kumar oynatıldığını belirleyen polis, dün akşam saatlerinde baskın yaptı. İşyeri sahibi B.C. hakkında ' Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynatıldığı ve sigortasız olarak işçi çalıştırıldığı belirlenen iş yeri de mühürlendi. Operasyon sırasında kumar oynayan 6 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 10 bin 914 lira para cezası uygulandı. Kıraathanede bulunan iskambil kağıtları ve paralara da el konuldu.

SANCAKTEPE'DE KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN

SANCAKTEPE'DE KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN

SANCAKTEPE'DE KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Para Cezası, Sancaktepe, Polis, Kumar, Güncel, Haberler

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