SANCAKTEPE'DE KUMAR OYNATILAN KIRAATHANEYE BASKIN

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de kumar oynatıldığı belirlenen kıraathaneye baskın yapıldı. Kıraathane sahibi hakkında adli işlem başlatılarak, kumar oynayan 6 kişiye toplam 10 bin 914 lira para cezası verildi.

Sancaktepe Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesi'nde bulunan kıraathanede kumar oynatıldığını belirleyen polis, dün akşam saatlerinde baskın yaptı. İşyeri sahibi B.C. hakkında ' Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynatıldığı ve sigortasız olarak işçi çalıştırıldığı belirlenen iş yeri de mühürlendi. Operasyon sırasında kumar oynayan 6 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 10 bin 914 lira para cezası uygulandı. Kıraathanede bulunan iskambil kağıtları ve paralara da el konuldu.