SANCAKTEPE'DE KUMAR BASKINI

SANCAKTEPE'de bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis iş yerine baskın düzenledi.

SANCAKTEPE'de bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan polis iş yerine baskın düzenledi. Önceden mühürlü olduğu öğrenilen iş yerinde, yapılan baskında 22 kişiye ceza kesilirken 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sancaktepe Meclis Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı alan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen iş yerinde, yine mühür koparılarak kumar oynatıldığı belirlendi. Baskında binanın 4. katındaki iş yerinde bulunan 22 kişi yakalandı. 22 kişiye ceza kesilirken C.Ş. ve R.C'ye ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve 'Mühür fekki" suçlarından adli işlem başlatıldı.