Sancaktepe'de Kontrolden Çıkan Otomobil Market Dolaplarına Çarptı
Sancaktepe'de bir otomobil, kontrolden çıkarak bir marketin önündeki meşrubat dolaplarına çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Sancaktepe'de, kontrolden çıkan bir otomobilin, marketin önünde bulunan meşrubat dolaplarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mevlana Mahallesi Ilık Sokak'ta seyreden, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bir marketin önünde duran, meşrubatların bulunduğu 2 dolaba çarptı.
Aracın çarpıp devirdiği dolapta hasar meydana geldi.
Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel