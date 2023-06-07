Sancaktepe'de Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aştı. Karşı şeride geçen otomobil kapalı kasa minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.B.'nin kullandığı 34 EHS 143 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritte ilerleyen A.E.'nin kullandığı 34 DK 6492 plakalı kapalı kasa minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu, kapalı kasa minibüste bulunan 2 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada otomobilde ve kapalı kasa minibüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobil sürücüsü S.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kaza anında olay yerinde olan Hilmi Şentürk, Araba viraja hızlı girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çıktı. O esnada karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan vatandaşları itfaiye zorlukla çıkardı. Minibüs sürücüsünün durumu ağır gibiydi dedi.