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Sancaktepe'de İzinsiz Gösteri Düzenlemek İsteyen 6 Kişi Gözaltına Alındı

Sancaktepe'de İzinsiz Gösteri Düzenlemek İsteyen 6 Kişi Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Sarıgazi Mahallesi'nde toplanarak izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis ekipleri tarafından dağılmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

Sancaktepe'de izinsiz gösteri düzenlemek isteyen ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptan 6 kişi gözaltına alındı.

Sarıgazi Mahallesi'nde toplanarak izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba, polis ekiplerince dağılmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel

Sancaktepe Güncel Haberler

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