Sancaktepe'de İzinsiz Gösteri Düzenlemek İsteyen 6 Kişi Gözaltına Alındı

Sarıgazi Mahallesi'nde toplanarak izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis ekipleri tarafından dağılmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.