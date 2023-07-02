Sancaktepe'de İzinsiz Gösteri Düzenlemek İsteyen 6 Kişi Gözaltına Alındı
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Sarıgazi Mahallesi'nde toplanarak izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis ekipleri tarafından dağılmaları yönünde uyarıda bulunuldu. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.
Sancaktepe'de izinsiz gösteri düzenlemek isteyen ve polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptan 6 kişi gözaltına alındı.
Sarıgazi Mahallesi'nde toplanarak izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba, polis ekiplerince dağılmaları yönünde uyarıda bulunuldu.
Uyarıya rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.