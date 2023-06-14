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Sancaktepe'de İtfaiye Ekipleri, Ağaca Çıkan Çocuğu Kurtardı

Sancaktepe'de İtfaiye Ekipleri, Ağaca Çıkan Çocuğu Kurtardı

Güncel Haberler

Sancaktepe'de dut toplamak için ağaca çıkan çocuk geri inemeyince itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dut toplamak için metrelerce yükseklikteki ağaca tırmanan çocuk geri inemedi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Merdiven aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaçtan inemeyen çocuğu bulunduğu yerden alarak ağaçtan indirdi. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Sancaktepe'de dut toplamak için ağaca çıkan çocuk geri inemeyince itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dut toplamak için metrelerce yükseklikteki ağaca tırmanan çocuk geri inemedi. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Merdiven aracıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaçtan inemeyen çocuğu bulunduğu yerden alarak ağaçtan indirdi. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eyüpsultan Sancaktepe İtfaiye Güncel Haberler

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