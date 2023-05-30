Sancaktepe'de İstanbul'un Fethi kutlandı

Sancaktepe Belediyesi, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yılına özel 'Fetih Şöleni' programı düzenledi. Program kapsamında mehteran takımı gösteri yaptı. Ayrıca müzik dinletileri, lazer ve havai fişek gösterileri de kutlamalara renk kattı.

Sancaktepe Belediyesi, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yılına özel 'Fetih Şöleni' programı düzenledi. Program kapsamında mehteran takımı gösteri yaptı. Ayrıca müzik dinletileri, lazer ve havai fişek gösterileri de kutlamalara renk kattı.

Sancaktepe Meydan Park'ta düzenlenen program, Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan mehteran takımı vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Küçüğünden büyüğüne birçok vatandaşın katıldığı program, lazer ve havai fişek gösterileri ile son buldu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün katıldığı programda, Sancaktepe Belediyesi Kaymakamı Ahmet Karakaya, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, BBP Sancaktepe İlçe Başkanı Abdulkadir Darel ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

'28 MAYIS SEÇİMLERİ İLE BU COŞKUMUZ TÜRKİYE YÜZYILI İLE BİRLEŞİYOR'

Programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 'İstanbul'un fethinin 570. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Anadolu topraklarında milletimizin Anadolu'yu yurt edinmesinden sonra İstanbul'un fethi ile bir çağ kapandı ve yeni bir çağ açıldı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın liderliğinde yeni bir dünyaya Osmanlı Devleti olarak kanat açtık. Şimdi onun 580. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. 28 Mayıs seçimleri ile bu coşkumuz Türkiye Yüzyılı ile birleşiyor. Biz de ecdadımızın fetih ruhuyla Türkiye Yüzyılını anlatacağımız bir döneme girmiş bulunuyoruz. Fetih sadece toprak almak demek değil, fetih; kültürüyle, medeniyetiyle dünyaya kendini anlatmaktır. Biz de Türkiye Yüzyılında kardeşliği, birlikte yaşamayı dünyaya anlatacağız. Bunun için çok heyecanlıyız. Bu güzel akşamı Sancaktepe'de vatandaşlarımızla coşkuyla kutlayacağız' dedi.