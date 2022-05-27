Sancaktepe'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Haberler

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Sancaktepe'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
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Sancaktepe'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

İstanbul Sancaktepe'de bir iş yerinden televizyon çalan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Sancaktepe'de bir iş yerinden televizyon çalan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta Osmangazi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde hırsızlık yaşanması üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin girdiği iş yerinden 15 bin lira değerinde LCD televizyonu çalarak hızla uzaklaştığını tespit etti.

Eşkali belirlenen şüpheli M.C.Ş. (22), Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde yakalandı.

Zanlının çaldığı malzemeyi 300 liraya sattığı hurdacı N.A'yı (37) da gözaltına alan ekipler, şahsın evindeki aramada suç unsunu eşyayı da ele geçirdi.

Üst aramasında 3 gram uyuşturucu bulunan M.C.Ş'nin benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlendi.

Hakkında "kullanmak için uyuşturucu satın almak, bulundurmak" suçundan adli işlem yapılan şüpheli M.C.Ş. "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Diğer şüpheli N.A. ise "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" suçundan sevk edildiği makamlarca serbest bırakıldı.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Sancaktepe, Osmangazi, İstanbul, Mayıs, Güncel, Haberler

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