Sancaktepe'de İş Yerinde Yangın Çıktı
Sancaktepe'deki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yoğun dumanla birlikte yangında yaralı veya mahsur kalan kimse bulunmuyor.
Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Abdurrahmangazi Mahallesi Bengisu Sokak'ta 3 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmazken, itfaiyenin 58 araç ve 122 personelle müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel