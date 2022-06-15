Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü İstanbul Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti. İstanbul Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde aynı yönde seyreden iki tır çarpıştı. Kazada sürücülerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. AA / Zafer Arslan - Güncel Güncel Haberler

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