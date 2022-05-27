Sancaktepe'de iki motosiklet böyle çarpıştı - Haberler

SANCAKTEPE'de motosikletleriyle caddede çarpışan iki kurye yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan gelen motosikletli kurye ile caddede ilerleyen motosikletli kurye çarpıştı. Motosikletleriyle birlikte yolda savrulan iki kurye yaralandı. Kazayı görenler yaralıların yardımına koştu. Yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

"PANİK OLDUK, KOŞARAK YARALILARA MÜDAHALE ETTİK"

KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel