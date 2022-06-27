Sancaktepe'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı İstanbul Sancaktepe'de kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İstanbul Sancaktepe'de kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Eyüp Sultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi'nde Erol K. idaresindeki 34 RZ 4849 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Cemil K'nin kullandığı 34 FGF 646 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile kamyonetteki Ertaç B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. AA / Metin Tokgöz - Güncel Sancaktepe Tragger Eyüp Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sancaktepe'de iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.