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Sancaktepe'de İETT Otobüsüne Çarpan Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen kazada, karşı şeritten gelen bir araç İETT otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Sancaktepe'da TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde meydana gelen kazada, karşı şeritten gelen araç 320A hattında çalışan ve kendi şeridinde seyreden İETT otobüsüne çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde bugün saat 14.25 sıralarında bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü kendi şeridinde seyrederken karşı yönden gelen özel bir araç kontrolden çıkarak otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 4 yolcu yaralanırken özel araçta bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 1'inin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise otopsi için morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu'nun Kartal istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı.

Sancaktepe'de İETT Otobüsüne Çarpan Araç Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Kaynak: ANKA / Güncel
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