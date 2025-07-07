Sancaktepe'de İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

Sancaktepe'de İETT Otobüsünde Yangın Çıktı
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Sancaktepe'de seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsü, yol kenarına çekilerek yolcular boşaltıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Sancaktepe'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Meclis Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde ilerleyen 34 TP 8567 plakalı İETT otobüsünün motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangının fark edilmesi üzerine şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları indirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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