SANCAKTEPE'DE HUSUMETLİSİ OLDUĞU KİŞİNİN ARACINI KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SANCAKTEPE'DE HUSUMETLİSİ OLDUĞU KİŞİNİN ARACINI KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SANCAKTEPE'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SANCAKTEPE'de husumetlisi olduğu kişinin aracını kundaklayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edildikten sonra serbest bırakılan K.B.'nin gerçekleştirdiği kundaklama olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay bugün sabah saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan T.B.'ye ait hafif ticari araç, alev alarak yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak hafif ticari aracın sokağa gelen bir kişi tarafından yakıldığını tespit etti. Kimlik bilgileri kısa sürede belirlenen K.B., polisin yaptığı çalışmalar sonucu Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. K.B. polise verdiği ifadede kundaklamayı gerçekleştirdiğini kabul ederek, T.B. ile aralarında alacak verecek meselesi bulunduğunu iddia etti ve bu yüzden aracı yaktığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B.i çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Yaşanan kundaklama ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title