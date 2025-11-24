Haberler

Sancaktepe'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Sancaktepe'de 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 25 yaşındaki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anlarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli adliyeye sevk edilecek.

Sancaktepe'de 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 iş yerinden gerçekleşen hırsızlık suçlarıyla ilgili bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Girdiği bir marketten aldığı çeşitli ürünleri montunun içinde gizlediği anlaşılan şüphelinin V.H. (25) olduğu belirlendi.

Mevlana Mahallesi'nde yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

Hakkında, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan işlem yapılan zanlı adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA
