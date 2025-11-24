Sancaktepe'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Sancaktepe'de 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 iş yerinden gerçekleşen hırsızlık suçlarıyla ilgili bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Girdiği bir marketten aldığı çeşitli ürünleri montunun içinde gizlediği anlaşılan şüphelinin V.H. (25) olduğu belirlendi.

Mevlana Mahallesi'nde yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

Hakkında, "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan işlem yapılan zanlı adliyeye sevk edilecek.