Sancaktepe'de Hastane Lojmanında Yangın Çıktı

Sancaktepe'de, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin lojman inşaatı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yapımı devam eden hastane lojmanının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatıda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan yangına müdahale için olay yerine gittiği sırada trafik kazasına karışan itfaiye aracında hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Şems Caddesi'nde trafik yoğunluğu meydana geldi.