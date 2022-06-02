Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Haberler

Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı İstanbul Sancaktepe'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı. İstanbul Sancaktepe'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 6 kişi yaralandı. Veysel Karani Mahallesi Kanuni Caddesi'ndeki kavşakta, İ.D'nin kullandığı 42 AKC 072 plakalı hafriyat kamyonu ile M.O. idaresindeki 34 EV 6277 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobildeki biri çocuk 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra hastanelere kaldırıldı. AA / Metin Tokgöz - Güncel Güncel Haberler

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