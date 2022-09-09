Sancaktepe'de hafriyat kamyonunun çarptığı yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti Güncel Haberler İstanbul Sancaktepe'de hafriyat kamyonunun çarptığı yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi. İstanbul Sancaktepe'de hafriyat kamyonunun çarptığı yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi Başkent Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AAK 047 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Meryem Kefercumi'ye (22) çarptı. Kefercumi olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Metin Tokgöz Sancaktepe Suriye Eyüp Güncel Haberler

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