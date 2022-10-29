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Sancaktepe'de freni boşalan kamyonet apartman bahçesine düştü

Güncel Haberler

Sancaktepe'de freni boşalan kamyonet apartman bahçesine düştü

İstanbul Sancaktepe'de freni boşalan kamyonet apartmanın bahçesine düştü.

İstanbul Sancaktepe'de freni boşalan kamyonet apartmanın bahçesine düştü.

Fatih Mahallesi Hikmet Sokak'ta park halindeki 34 CLU 924 plakalı kamyonet, sürücüsü Mustafa Atay'ın yük indirdiği sırada freninin boşalması sonucu hareket etti.

Aynı sokaktaki bir apartmanın bahçesine düşen kamyonet ile binanın bahçe duvarında hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden İsmail Koç, gazetecilere, kamyonetten yük indirildiği sırada aracın hareket ettiğini söyledi.

Koç, "Kasada da 2 işçi vardı. Kimseye bir şey olmadı çok şükür." dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Mahallesi Mustafa Atay Sancaktepe Güncel Haberler

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