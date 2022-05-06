Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sancaktepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kemal Türkler Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.A, U.T. ve M.A. gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve adreste yapılan aramada, 52,12 gram metamfetamin, 4,10 gram bonzai, 0,80 gram skunk, 9 cep telefonu, 7 bin 665 lira ve 50 dolar ele geçirildi.

Zanlıların uyuşturucu madde kullanmak, ticaretini yapmak ve benzeri suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. serbest bırakıldı, U.T. ve M.A. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Güncel