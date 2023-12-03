Sancaktepe'de Dürüm Satılan İş Yerinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Sancaktepe'de bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.
Sancaktepe'de dürüm satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Safa Mahallesi Sancaktar Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
İş yerinde yangın nedeniyle büyük çapta hasar oluştu.