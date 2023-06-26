Sancaktepe'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş sürücü gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. Polis, görüntülerin 24 Haziran günü Sancaktepe'de kaydedildiğini, ateş eden sürücünün ise İ.A. olduğunu tespit etti. Zanlı İ.A. kullandığı kurusıkı tabancayla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edilecek.