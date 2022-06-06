SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA ATEŞ AÇANLARI POLİSLER BÖYLE YAKALADI - Haberler

SANCAKTEPE'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA ATEŞ AÇANLARI POLİSLER BÖYLE YAKALADI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SANCAKTEPE'de düğün konvoyunun önüne geçip pompalı tüfekle havaya ateş açanları o sırada yoldan geçen sivil polis ekipleri yakaladı.
SANCAKTEPE'de düğün konvoyunun önüne geçip pompalı tüfekle havaya ateş açanları o sırada yoldan geçen sivil polis ekipleri yakaladı.
Olay dün Sancaktepe TEM bağlantı yolunda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre düğün konvoyunun önüne geçen silahlı kişi pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Yanında bulunan bir kişi de tabancayla havaya ateş açtı. Duran konvoy nedeniyle trafik durma noktasına gelince araçları üst geçitte kalan sivil polis ekipleri magandaları fark etti.
Polisler iki kişiyi yakalayarak gözaltına alındı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel