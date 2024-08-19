Sancaktepe'de düğün konvoyuna para cezası
Sancaktepe'de düğün konvoyunda ilerlerken İETT otobüsünün önüne geçen 3 sürücüye toplam 17 bin 768 lira para cezası kesildi.
Sancaktepe'de düğün konvoyunda ilerlerken İETT otobüsünün aniden önüne geçen 3 sürücüye toplam 17 bin 768 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ağustos Cumartesi günü Sancaktepe'de düğün konvoyundaki 3 otomobilin İETT otobüsünün önüne aniden geçerek tehlikeli şekilde ilerlediği anların bazı sosyal medya platformlarında yayılması üzerine inceleme başlattı.
İnceleme sonucunda Atatürk Caddesi'nde konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüleri A.T, F.A. ve Y.E.T. oldukları belirlendi.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüphelilere 4 farklı suçtan toplam 17 bin 768 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.