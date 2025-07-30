Sancaktepe'de Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Cezası

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Sancaktepe'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü B.Y.'ye 46 bin 392 lira para cezası verildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Sancaktepe'de aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin 392 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin sanal devriye çalışmaları sırasında bir sürücünün 27 Temmuz'da Sancaktepe'de aracıyla drift attığı belirlendi.

Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü B.Y'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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