Sancaktepe'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Sancaktepe'de park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sancaktepe'de park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde seyir halindeki Semra K, idaresindeki 34 EOJ 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 JJ 4459 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel