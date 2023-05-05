Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sancaktepe'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sancaktepe'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Sancaktepe'de park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sancaktepe'de park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Atatürk Mahallesi Uysal Caddesi'nde seyir halindeki Semra K, idaresindeki 34 EOJ 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 JJ 4459 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

Sancaktepe İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title