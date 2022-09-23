Sancaktepe'de devrilen kamyonetin sürücüsü yara almadan kurtuldu
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Sancaktepe'de devrilen kamyonetin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Sancaktepe'de devrilen kamyonetin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi üzerinde Murat Ç'nin kullandığı 34 SU 0923 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü Murat Ç'nin yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Atayolu Caddesindeki trafik akışında aksama yaşandı.
Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel