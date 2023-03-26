Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sancaktepe'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sancaktepe'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de dereye düşen otomobildeki yaralı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de dereye düşen otomobildeki yaralı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Öztepe Caddesi'nde seyir halindeki 34 VR 4795 plakalı otomobilin sürücüsü, caddedeki derenin üzerinde bulunan köprüden geçtiği sırada, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil köprünün demir korkuluklarını aşarak dereye düştü. Kazada otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, yaralılar itfaiye ekiplerince dereye düşen otomobilden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Sancaktepe İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title