Sancaktepe'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Sancaktepe'de dereye düşen otomobildeki yaralı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Sancaktepe'de dereye düşen otomobildeki yaralı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Mevlana Mahallesi Öztepe Caddesi'nde seyir halindeki 34 VR 4795 plakalı otomobilin sürücüsü, caddedeki derenin üzerinde bulunan köprüden geçtiği sırada, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil köprünün demir korkuluklarını aşarak dereye düştü. Kazada otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, yaralılar itfaiye ekiplerince dereye düşen otomobilden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.