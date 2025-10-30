Sancaktepe'de Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

(İSTANBUL)- Cumhuriyet'in 102. kuruluş yılı, Sancaktepe'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce Sancaktepeli, "Cumhuriyetimizin 102. Yılı" etkinlikleri kapsamında Vatan İlkokulu önünden başlayarak Sarıgazi'ye kadar uzanan fener alayı yürüyüşüne katıldı.

Sancaktepe'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyetimizin 102. Yılı" etkinlikleri düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet'in ışığını sokaklarda hep birlikte taşıdı.

Binlerce vatandaşın katıldığı fener alayının ardından düzenlenen konserde, Türk Rock müziğinin sevilen sanatçılarından Feridun Düzağaç sahne aldı. Düzağaç'ın seslendirdiği şarkılarla Cumhuriyet coşkusu doruğa çıkarken, binlerce kişi konser boyunca ellerindeki bayraklarla tempo tuttu.