Sancaktepe'de Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Cumhuriyet'in 102. yılı, Sancaktepe'de düzenlenen fener alayı ve konser etkinlikleriyle büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak Cumhuriyet'in ışığını sokaklarda taşıdı.

(İSTANBUL)- Cumhuriyet'in 102. kuruluş yılı, Sancaktepe'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce Sancaktepeli, "Cumhuriyetimizin 102. Yılı" etkinlikleri kapsamında Vatan İlkokulu önünden başlayarak Sarıgazi'ye kadar uzanan fener alayı yürüyüşüne katıldı.

Sancaktepe'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyetimizin 102. Yılı" etkinlikleri düzenlendi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet'in ışığını sokaklarda hep birlikte taşıdı.

Binlerce vatandaşın katıldığı fener alayının ardından düzenlenen konserde, Türk Rock müziğinin sevilen sanatçılarından Feridun Düzağaç sahne aldı. Düzağaç'ın seslendirdiği şarkılarla Cumhuriyet coşkusu doruğa çıkarken, binlerce kişi konser boyunca ellerindeki bayraklarla tempo tuttu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
