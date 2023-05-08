Sancaktepe'de çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Sancaktepe'de 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken 6 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi, Sümbül Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyürken yoğun duman nedeniyle bina sakinleri mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından binada bulunanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ SOKAĞA AKIN ETTİ

Yangının ardından vatandaşlar sokağa akın ederken, dairenin alevli yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Bir mahalle sakini, "Patlamalarla dışarı çıktım. Camlar patlıyordu. Her yer duman olmuştu. Bekarlar oturuyordu. Bir şey mi unutmuşlar ocakta bilmiyorum" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.