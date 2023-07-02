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Sancaktepe'de çıkan yangın 4 binaya sıçradı, 2 kişi dumandan etkilendi

Sancaktepe'de çıkan yangın 4 binaya sıçradı, 2 kişi dumandan etkilendi

Güncel Haberler

Sancaktepe'de ağaçlık alanda çıkan yangın, bitişikteki 4 binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda binaların dış cephelerinde hasar oluştu.

Sancaktepe'de ağaçlık alanda çıkan ve 4 binaya sirayet eden yangın söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Kemal Türkler Mahallesi Ziverbey Sokak'taki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 binaya sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, sağlık görevlileri dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahalede bulundu.

Yangında binaların dış cephelerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel

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