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Sancaktepe'de Çamura Batmış Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sancaktepe'de Çamura Batmış Genç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Sancaktepe'de balık tutmak için gittiği gölette çamura batıp yardım isteyen Berat C, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Genel sağlık durumu iyi olan genç, merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Sancaktepe'de, balık tutmak için gittiği gölette beline kadar çamura batan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Aydos Millet Bahçesi Göleti'ne balık tutmak için giden Berat C, çamurdan geçerken beline kadar battı.

Kendi imkanlarıyla bataklıktan kurtulamayan genç, bağırarak yardım istedi.

Yardıma gelen vatandaşlar da Berat C'yi kurtarmayı başaramadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, beline kadar çamura batan genci merdiven yardımıyla kurtardı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ise Berat C'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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