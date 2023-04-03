Sancaktepe'de bir kişi silahla vurularak öldürüldü
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Sancaktepe'de bir kişi silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti.
Sancaktepe'de bir kişi silahla vurulması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, sabah Mevlana Mahallesi İkbal Sokak'ta bir kişinin silahla vurulduğuna yönelik ihbar yapıldı.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kimliğinin M.I. olduğu tespit edilen erkeğe ait ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel