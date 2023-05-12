Sancaktepe'de bir binanın bahçesine düşen aracın sürücüsü yaralandı
Güncel Haberler
Sancaktepe'de bir binanın bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sancaktepe'de bir binanın bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sümeyye Y'nin kullandığı 34 BRA 562 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Kılışarslan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 3 katlı binanın yanındaki bahçesine düştü.
Yaralanan sürücü Sümeyye Y, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel