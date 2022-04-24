İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI: 1 YARALI - Haberler

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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarparak yan yattı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Otomobilin Suriye uyruklu olduğu belirtilen sürücüsü, kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Sekmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen sürücünün idaresindeki 53 ABU 330 plakalı otomobil, Ferhatpaşa- Sancaktepe yol ayrımında bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanından bulunan yolcu kazayı yara almadan atlattı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sancaktepe, Otomobil, Suriye, Kaza, Güncel, Haberler

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