Sancaktepe'de Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu cinayeti

Sarıgazi Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, 14 yaşındaki oğlu tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Karakoyunlu'nun cenazesi otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsi işleminin ardından Karakoyunlu'nun cenazesi 17.30 sıralarında aile yakınları tarafından teslim alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel