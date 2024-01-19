Sancaktepe'de Avukat Babasını Bıçaklayarak Öldürdüğü İddia Edilen 14 Yaşındaki Çocuk Gözaltına Alındı

Sancaktepe'deki evlerinde avukat babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi'ndeki bir evde bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, yatak odasında yerde bulunan avukat Fatih Gürbüz K'nın, sırtından, boynundan ve kollarından aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin bilgisine başvurduğu Fatih Gürbüz K'nın eşinin, 14 yaşındaki oğlu K.K. ile evden çıktıklarını, sonrasında telefonunu unuttuğunu söyleyen oğlunun eve geri döndüğünü, bir süre sonra da elleri kanlı şekilde koşarak sitenin kapısından çıktığını söylediği belirtildi.

Bunun üzerine ekiplerin yaptığı çalışmada K.K., Baraj Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun önünde yakalandı. Gözaltına alanın ve ellerinde hafif kesikler olduğu belirlenen K.K. hastaneye götürüldü.

Hayatını kaybeden avukat Fatih Gürbüz K.'nın, geçtiğimiz dönen milletvekili seçimlerinde İstanbul'da CHP'den aday adayı olduğu belirtildi.