SANCAKTEPE'DE ARAÇTA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDI

SANCAKTEPE'de araçta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde ve aracında yapılan aramalarda satışa hazır uyuşturucu maddeler ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuyla ilgili Sancaktepe'de çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda 19 Mayıs Cuma günü Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi'nde M.A. ve Ç.T. isimli kişilerin araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı, dün aynı mahallede durdurdu. Şüpheliler M.A. ve Ç.T. yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin Mevlana Mahallesi'ndeki evlerinde de arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, satışa hazır halde toplam 8.088 gram bonzai, 53 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 9 bin 95 lira ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

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