Sancaktepe'de Anne ve Babasını Bıçakla Öldüren Şüpheli Gözaltında

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Sancaktepe'de Beytullah Cin, aile içindeki tartışma sonrası anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, anne hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli gözaltına alındı ve psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

SANCAKTEPE'DE TARTIŞTIĞI ANNE VE BABASINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Mert ORDU/İSTANBUL, - SANCAKTEPE'de Beytullah Cin (28), tartıştığı anne ve babasını bıçakladı. Baba olay yerinde hayatını kaybederken anne ise kaldırıldığı yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

Olay, 03.25 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Baki Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Cin, aile içinde yaşanan tartışmanın ardından bıçakla anne ve babasını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Ahmet Cin'in (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Emine Cin (60) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüpheli, kısa sürede olay yerine yakın bir noktada bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmalarda, şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu ve olay günü ailesiyle tartıştığı öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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